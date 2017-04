Neymar: "Tenho muita vontade de jogar no Flamengo"

Neymar reafirmou que sonha em jogar no Flamengo, em entrevista ao Esporte Interativo, ao lado do ídolo do time, Zico. O atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira manifestou a vontade de defender a camisa do Rubro-Negro. "Eu tenho muita vontade de jogar pelo Flamengo, Maracanã lotado, Libertadores...", afirmou o craque.

No fim de 2016, durante a partida comemorativa do Jogo das Estrelas, Neymar já tinha revelado sua vontade. "Quem sabe? Para mim seria uma grande honra jogar no Flamengo, no Maracanã, estar aqui todo dia. É um time que eu tenho sim vontade de jogar", afirmou.

O Flamengo agradeceu no Twitter e desejou "Feliz Páscoa ao jogador. O Flamengo publicou uma foto do craque com o personagem Mickey, da Disney, lembrando da brincadeira de que 'só faltava o Mickey' a ser contratado pelo clube da Gávea. No início de 2015, Guerrero e Conca, hoje no Fla, posaram em foto ao lado do ícone do mundo da fantasia.