Luís Fabiano dedica gol ao sogro, internado na UTI

Feliz por ter quebrado o jejum com a camisa do Vasco e contribuído para a conquista do título da Taça Rio, o atacante Luis Fabiano se emocionou ao falar do primeiro gol após sete partidas. O Fabuloso dedicou o tento ao pai de sua esposa, que está internado na UTI de um hospital em Campinas, interior de São Paulo.

Luis Fabiano disse que o gol é sempre o fruto de trabalho de muitos envolvidos. Ele revelou que sua família vive um drama com a doença do pai da sua esposa e que o título conquistado pelo Vasco pode servir para amenizar a dor que sua esposa está sentindo.

O atacante também não esqueceu das críticas da imprensa durante o período em que ficou sem marcar. Ele disse que também dedicaria o gol aos que acreditaram nele, mas não perdoou os que pegaram no seu pé pela falta de gols.

"É muita baboseira que se fala na mídia. Existem comentaristas que falaram um monte de besteira, mas mesmo assim continuei trabalhando quieto e pude retribuir o carinho do torcedor fazendo esse gol justo numa final", disse Luís Fabiano.

Artilheiro marcou seu primeiro gol com a camisa Cruz-maltina

O camisa 9 cruz-maltino também fez questão de homenagear o atacante colombiano Manga que lhe deu um passe preciso para marcar o segundo gol do Vasco. "Agradeço muito ao Manga pela generosidade de dar um passe açucarado e poder ter me ajudado a marcar".

Milton lembra Eurico

Muito cumprimentado pelo título conquistado em poucas semanas de trabalho, o técnico Milton Mendes disse que o mérito é dos jogadores, que foram extraordinários e deram a volta por cima depois de tantos problemas no início da temporada.

"As coisas evoluíram, deram certo. E esse foi o primeiro passo que esses jogadores deram", afirmou.

O treinador cruz-maltino aproveitou para exaltar o presidente Eurico Miranda, o classificando como um homem que sofre muito para que o trabalho funcione.

"O presidente dá o peito para todo mundo meter bala protegendo nosso grupo de trabalho. Demos esse título para ele", finalizou Milton Mendes.