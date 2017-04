Bellucci sobe 12 posições no ranking após vice em Houston

Vice-campeão do ATP 250 de Houston, com uma derrota para o americano Steve Johnson na final deste domingo, o tenista brasileiro Thomaz Bellucci ganhou 12 posições no ranking da ATP e aparece em 53º lugar nesta segunda-feira.

Além de Bellucci, a lista tem outros dois brasileiros no top 100. Rogério Dutra Silva caiu uma colocação e agora é 70º, dez postos à frente de Thiago Monteiro.

Johnson, por sua vez, subiu quatro degraus com a conquista em Houston, a segunda da carreira, e agora é o 25º colocado. A liderança ainda é do britânico Andy Murray, com 11.600 pontos.

Os dez primeiros colocados e os melhores brasileiros do ranking da ATP são os seguintes:.

1. Andy Murray (GBR) 11.600 pontos.

2. Novak Djokovic (SRB) 7.905.

3. Stan Wawrinka (SUI) 5.605.

4. Roger Federer (SUI) 5.125.

5. Kei Nishikori (JPN) 4.310.

6. Milos Raonic (CAN) 4.165.

7. Rafael Nadal (ESP) 3.735.

8. Marin Cilic (CRO) 3.385.

9. Dominic Thiem (AUT) 3.385.

10. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.905.

-----------------------------------.

53. Thomaz Bellucci (BRA) 876.

70. Rogério Dutra Silva (BRA) 715.

80. Thiago Monteiro (BRA) 668.

136. João Souza (BRA) 427.