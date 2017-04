Bottas faz sua 1ª pole e larga na frente no GP do Bahrein

O piloto Valtteri Bottas conquistou a pole position e largará na dianteira no Grande Prêmio do Bahrein, que será disputado neste domingo (16). Foi a primeira pole da carreira do filandês.

Em segundo lugar, largará seu companheiro na Mercedes, o britânico Lewis Hamilton, seguido no terceiro posto pela Ferrari de Sebastian Vettel. O brasileiro Felipe Massa partirá na 8ª colocação, já que perdeu o 7º posto para Nico Hülkenberg.

Terceira prova da temporada 2017 da Fórmula 1, o GP do Bahrein terá largada às 12h (horário de Brasília) neste domingo.