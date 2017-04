Artilheiro marca mais dois e supera os 80 gols com a camisa do Benfica

“O homem de toque fino, de futebol de classe pura”, “Jonas é um craque”. Assim os jornalistas da TV Benfica descreveram o atacante brasileiro durante a transmissão após os dois gols desta sexta-feira (14), anotados na goleada por 3 a 0 sobre o Marítimo, no Estádio da Luz, pelo Campeonato Português. O camisa 10 chegou à marca de 81 gols em 107 jogos oficiais.

"Feliz pelos gols, mas, especialmente pelos três pontos. Temos que seguir nesse ritmo para ficar na disputa pelo título. Estamos em uma sintonia enorme com a nossa torcida, que deu mais um show hoje e foi fundamental para conseguirmos o resultado positivo. O campeonato está chegando em sua reta final e é preciso foco total para conseguir as vitórias. A disputa está muito equilibrada", explicou Jonas.

No seu primeiro da tarde, o atacante recebeu de Pizzi na entrada da área, pelo lado esquerdo, dominou e bateu rasteiro, acertando o canto direito do goleiro. A comemoração fez referência ao período da Páscoa. Como se estivesse carregando uma cruz, caminhou devagar, em homenagem à Sexta-Feira Santa.

"Sou religioso, minha família também. Eu queria fazer essa homenagem. Fiquei feliz pela vitória em uma data tão importante, que representa muito para mim. Que as reflexões desse dia sejam levadas para o ano inteiro", completa.

Brasileiro que mais marcou e terceiro maior artilheiro estrangeiro das Águias, Jonas aproxima-se a passos largos da segunda posição, ocupada pelo sueco Mats Magnusson, que marcou 84 vezes entre 1087 e 1992. Os dois feitos nesta 29ª rodada ajudaram o Benfica a manter a liderança a cinco jogos do fim, com 71 pontos, seguindo firme na caminhada rumo ao tetra, algo inédito na história de 113 anos do clube.