Botafogo vence o atual campeão da Libertadores e se prepara para final da Taça Rio

O Botafogo venceu o Atlético Nacional por 2 a 0 nesta quinta-feira (13), no Estádio Atanasio Girardot e chegou a 6 pontos na fase de grupos da Conmebol Libertadores Bridgestone, na Colômbia. Camilo e Guilherme fizeram os gols alvinegros.

O Botafogo volta a campo na competição na próxima quinta-feira (21), no duelo de líderes com o Barcelona (EQU), em Guayaquil. Mas antes disso, joga a final da Taça Rio, domingo (16), contra o Vasco, no Estádio Nilton Santos.

"É um título. Vale tudo pra nós. Desde que cheguei no profissional encarei todos os jogos como uma final. Temos que mostrar o nosso melhor. Vai ser um jogo difícil, vamos aguardar para saber quem começa, mas tenho certeza que quem jogar vai deixar o máximo para conquistar a Taça Rio", disse Matheus Fernandes em entrevista coletiva nesta sexta-feira (14).