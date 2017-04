Palmeiras repete gol heróico no fim, vence "batalha" e lidera grupo

Um jogo que o palmeirense não irá esquecer tão fácil. Nesta quarta-feira, o Palmeiras saiu atrás no placar, virou sobre o Peñarol, sofreu o empate, mas marcou no último minuto, venceu por 3 a 2 no Allianz Parque absolutamente lotado, e reassumiu a liderança do Grupo 5 da Copa Libertadores.

Com o emocionante triunfo garantido apenas no último lance, assim como ocorreu na rodada anterior contra os bolivianos do Jorge Wilstermann, o Palmeiras chegou aos sete pontos na Libertadores, retomando a liderança do Grupo 5, perdida após a vitória do próprio clube da Bolívia sobre o Atlético Tucumán-ARG. O time brasileiro agora é seguido pelos bolivianos, que somam seis pontos, Peñarol, com três, e Tucumán com apenas um.

Na próxima rodada da Copa Libertadores, o Palmeiras visita o Peñarol no Estádio Campeón Del Siglo, no Uruguai, dia 26, às 21h45 (de Brasília). Antes, pela semifinal do Campeonato Paulista, o Verdão tem duelo marcado contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, neste domingo, às 16.

O JOGO

Com poucos minutos a declaração de Felipe Melo de que atuaria com tranquilidade já foi colocada à prova. Aos três, o volante protegeu bola na área e sofreu a falta do atacante Affonso, que deu um pisão no camisa 30. O palmeirense se levantou e encarou o adversário, mas manteve a calma.

A primeira chance alviverde surgiu aos nove minutos pelo lado direito, o mais fraco do Palmeiras no primeiro tempo. Guerra deu ótimo passe para Fabiano chegar à linha de fundo. O lateral tocou para atrás e Willian dominou de frente para o gol, mas preferiu tocar para Tchê Tchê, que chegou batendo para a defesa de Guruceaga.

Seguindo com o clima quente em campo, aos 13, Dudu driblou dois marcadores pela esquerda e se aproximou da área. Quintana desarmou o camisa 7 na bola e reclamou de encenação do capitão alviverde, que seis minutos depois, em nova jogada individual, passou outra vez por dois marcadores, mas foi travado na hora do chute.

Se o lado esquerdo era o mais forte do Palmeiras ofensivamente no primeiro tempo, o Verdão tinha problemas para marcar o ataque do Peñarol no mesmo setor. Os uruguaios chegaram com perigo em dois cruzamentos de Junior Arias.

Com 31 jogados, em novo ataque visitante pelo lado direito, Junior Arias bateu escanteio, Fabiano ficou para trás na marcação e Ramón Arias subiu completamente livre para testar forte para o fundo do gol, sem chances para Fernando Prass.

Zé Roberto não conseguia encontrar Junior Arias na marcação e os uruguaios tiveram nova oportunidade aos 38 minutos. Primeiro, Affonso recebeu dentro da área, com o camisa 11 e Felipe Melo apenas observando, e bateu firme, mas Prass fez a defesa. Na sequência, o Peñarol cruzou na área para Arias, que foi antecipado por Mina antes de fazer o gol.

Ainda houve tempo para o Palmeiras voltar a assustar aos 45 minutos. Após sofrer falta na meia-lua, Dudu bateu colocado e mirou o ângulo, mas a bola caiu por cima da rede levando perigo.

Palmeiras volta em ritmo alucinante, vira em cinco minutos, mas perde pênalti e sofre empate

O Palmeiras voltou do intervalo em ritmo eletrizante e começou o segundo tempo amassando o Peñarol em busca da virada. Com menos de um minuto, Guerra fez ótima jogada e a bola sobrou para Borja, que finalizou, mas Guruceaga salvou os uruguaios.

Ainda no primeiro minuto, Fabiano cruzou na área, Edu Dracena desviou de cabeça e Borja ficou novamente na frente do gol. O colombiano estava marcado e bateu mascado, mas a bola sobrou para Willian, que só completou para o gol.

Com cinco jogados, saiu a virada alviverde. Fabiano cobrou lateral e Borja tocou para Guerra. Arias falhou na cobertura e deixou a bola passar. O venezuelano avançou livre pela direita e cruzou rasteiro para Dudu, que deu um tapa para o fundo das redes.

Nada parava o ataque palmeirense e, quatro minutos depois, após cruzamento da direita, Dudu foi empurrado dentro da área por Petrik. A arbitragem anotou pênalti, mas na cobrança, Miguel Borja chutou por cima e isolou a oportunidade de ouro.

Após a penalidade desperdiçada, o Verdão passou a administrar mais a posse de bola e tentou cadenciar o jogo. A outra chance veio apenas aos 29 minutos, mas o Alviverde pecou na finalização mais uma vez. Michel Bastos recebeu de Dudu pela direita completamente livre, bateu com a canhota já dentro da área, mas Guruceaga fez a defesa. No rebote, Tchê Tchê ajeitou e finalizou, mas Lucas Hernández salvou em cima da linha e abola ainda tocou o travessão.

A punição veio no minuto seguinte. Em cobrança de falta, Quintana apareceu livre dentro da área e tocou de cabeça, mas Fernando Prass fez grande defesa. No rebote, Gastón Rodriguez mandou para o gol e empatou o jogo.

A partida era emocionante e o Palmeiras perdeu outra chance claríssima aos 32 minutos. Guerra dominou pelo meio e deu linda enfiada para Willian. O Bigode recebeu em velocidade e driblou o goleiro Guruceaga, mas já sem goleiro, mandou a bola no travessão.

Nos minutos finais, ainda houve tempo para que Dudu acabasse expulso de campo. O camisa 7 passou dois minutos tentando cobrar falta na área uruguaia, mas um adversário ficava na frente para irritar o palmeirense.

Por fim, já aos 54 minutos, Michel Bastos cobrou em escanteio pelo lado esquerdo, Fabiano subiu mais do que todo mundo e testou a bola com força. Ela ainda bateu na trave antes de entrar e enlouquecer todos os presentes na Arena alviverde. Na saída de bola, o árbitro Roddy Zambrano Olmedo encerrou a partida.

FICHA TÉCNICA PALMEIRAS 3 X 2 PEÑAROL-URU

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo-SP

Data: quarta-feira, 12 de abril de 2017

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Roddy Zambrano Olmedo (EQU)

Assistentes: Luis Vera e Juan Macías (EQU)

Público: 38.483 torcedores

Renda: R$ 2.582.842,67

Cartões amarelos: Yerry Mina e Felipe Melo (PALMEIRAS); Guzmán Pereira, Ramon Arias, Gastón Rodriguez, Cristian Rodríguez, Petrik e Affonso (PEÑAROL)

Cartão vermelho: Dudu (dois amarelos)

GOLS: PALMEIRAS: Willian, ao primeiro minuto da segunda etapa, Dudu, aos cinco, e Fabiano, aos 54

PEÑAROL: Ramón Arias, aos 31 do primeiro tempo, e Gastón Rodriguez, aos 30 minutos da segunda etapa

PALMEIRAS: Fernando Prass; Fabiano, Yerry Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo (Thiago Santos); Willian, Tchê Tchê, Guerra (Michel Bastos) e Dudu; Borja (Keno); Técnico: Eduardo Baptista

PEÑAROL: Guruceaga; Petrik, Quintana, Ramón Arias e Lucas Hernández; Nández, Novick (Gastón Rodríguez), Guzmán Pereira e Cristian Rodríguez; Affonso (Perg) e Junior Arias (Ángel Rodríguez); Técnico: Leonardo Ramos