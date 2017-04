Um dia após atentado, Dortmund perde para Monaco

Um dia após as explosões que atingiram o ônibus do Borussia Dortmund, o clube alemão enfrentou o Monaco nesta quarta-feira (12) em uma partida repleta de homenagens ao zagueiro Marc Bartra.

Aos gritos de " Dortmund, Dortmund", os jogadores entraram em campo contra o time francês, que soube aproveitar as falhas do adversário e garantiu um resultado de 3 a 2, com dois gols de Mbappé.

Com o resultado, o Monaco levará uma boa vantagem para o próximo confronto, que acontece na próxima quarta-feira (19).

O primeiro jogo da Liga dos campeões estava marcada na última terça-feira (11), mas foi adiado após o ônibus da delegação do Borussia ser alvo de uma explosão, na qual Bartra quebrou o braço. O zagueiro precisou ser operado, no entanto, não está em estado grave.