Flamengo e Atlético-PR fazem choque de brasileiros no Maracanã

Flamengo e Atlético-PR fazem um choque de brasileiros nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válido pela terceira rodada do Grupo 4 da Copa Libertadores. O Furacão, embalado pela vitória de 1 a 0 sobre o San Lorenzo, na Argentina, divide a liderança com a Universidad Católica, do Chile, ambos com quatro pontos. Os flamenguistas, com um ponto a menos, querem reagir após a derrota de 1 a 0 para os chilenos.

Zé Ricardo, técnico do Flamengo, vem conversando com seus jogadores sobre a importância do triunfo em casa. Isso porque a equipe não ganha há quatro partidas.

"Contra o Atlético Paranaense a vitória é o único resultado que nos interessa, pois vamos jogar em casa e a Copa Libertadores não costuyma dar muitas oportunidades de reação. Se tivermos que buscar pontos longe do Rio de Janeiro sob pressão não vai ser nada agradável. Dessa maneira, é fundamental que a gente consiga se impor", disse Zé Ricardo.

Na visão dos atletas flamenguistas, a torcida pode ter um papel determinante.

"Não tenho a menor dúvida de que o fato de jogarmos em casa pode ser determinante porque a torcida do Flamengo tem um papel muito importante quando atuamos no Maracanã. Na Copa Libertadores isso é muito importante, pois atuando como visitantes nós é que somos pressionados. Temos que fazer o time estar em completa sintonia com os torcedores, pressionando desde o começo para ganharmos esse apoio", analisou o meia Diego.

Mas se o Flamengo pretende se manter no ataque, é preciso ser cauteloso nos contra-ataques, pois os atleticanos, liderados pelo técnico Paulo Autuori, garantem que não vão se limitar a marcar.

"Nós não podemos ficar acuados, esperando o Flamengo em nosso campo. Muito pelo contrário. Se quisermos vencer é preciso ter personalidade", disse o meia Nikão.

Em termos de escalação o mistério está tomando conta dos dois times. O Flamengo, porém, deverá manter a base que vem jogando, porém, com o zagueiro argentino Alejandro Donatti ganhando uma oportunidade de se firmar no setor, o compondo com Rever. Pior para Rafael Vaz, que ficará como opção no banco de reservas.

O Furacão também encara a partida como de grande importância, já que, teoricamente, consegue deixar para atrás um dos favoritos do grupo e ainda um adversário a ser enfrentado em seus domínios, onde teria a vantagem de atuar em seu gramado e diante do torcedor. A equipe, entretanto, terá algumas mudanças forçadas por suspensão e lesão.

O embarque para o Rio de Janeiro já revelou quem está definitivamente de fora do confronto. Além do meia Felipe Gedoz e do atacante Pablo, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o volante Otávio e o meia Carlos Alberto, ambos vetados pelo departamento médico, não viajaram.

Já o meia Lucho González, que saiu de campo lesionado diante do Paraná Clube, no final de semana, o lateral Jonathan, que foi poupado e o atacante Grafite, seguiram com a delegação e estão à disposição. Porém, devem ser avaliados para saber se estão em condições de atuar por pelo menos uma etapa.

Sobre a partida, o goleiro Weverton quer virar a chance após a classificação no estadual e, com força máxima, ou pelo menos a disponível, buscar um grande resultado fora de casa.

"Agora é outro jogo, outra história. Vamos estar motivados para o jogo contra o Flamengo. Vamos descansar e preparar todo mundo. Mais do que nunca, precisamos de todo o elenco para ir lá e fazer um bom jogo", concluiu.

No fim de semana os dois times empataram sem gols pelos seus respectivos estaduais, porém, com sentimentos opostos em relação ao resultado. O Flamengo foi eliminado pelo Vasco na Taça Rio, segundo turno do Estadual, enquanto que o Furacão despachou o Paraná Clube e está nas semifinais do Paranaense.

FICHA TÉCNICA FLAMENGO X ATLÉTICO-PR

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 12 de abril de 2017 (Quarta-feira)

Horário: 21h45(de Brasília)

Árbitro: Wilson Lamouroux (Colômbia)

Assistentes: Wilmar Navarro (Colômbia) e Dionisio Ruiz (Colômbia)

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Alejandro Donatti, Rever e Miguel Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão, Diego, Federico Mancuello e Everton; Paolo Guerrero; Técnico: Zé Ricardo

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan (José Ivaldo), Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Deivid, Matheus Rossetto, Lucho González (João Pedro), Nikão e Douglas Coutinho; Eduardo da Silva; Técnico : Paulo Autuori