CR7 é 1º jogador a marcar 100 gols em torneios europeus

Além de ajudar na vitória por 2 a 1 sobre o Bayern de Munique, o gol marcado pelo português Cristiano Ronaldo nesta quarta-feira (12) fez com que o jogador se tornasse o primeiro da história a marcar 100 gols por competições da Uefa.

Ao todo, Ronaldo marcou 97 gols na Liga dos Campeões, um pela fase preliminar da Champions e dois pela Supercopa da Europa. O português participou de 148 partidas durante a sua carreira por Real Madrid e Manchester United.

O segundo lugar na lista é de seu "eterno" rival Lionel Messi, do Barcelona, com 97 gols. O terceiro colocado entre os maiores artilheiros é o também ídolo do Real, o ex-jogador Raúl com 76 tentos.