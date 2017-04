Alonso surpreende e anuncia que vai participar da Indy 500

O piloto da McLaren, Fernando Alonso, surpreendeu o mundo do automobilismo nesta quarta-feira (12) e anunciou que disputará a prova das 500 Milhas de Indianápolis pela Indy.

Com isso, o asturiano perderá o tradicional Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1 porque as duas provas ocorrem no mesmo dia: 28 de maio. O piloto participará da corrida norte-americana pela equipe Andretti, que fechou também um acordo com a McLaren para liberar o espanhol Aos 38 anos, o bicampeão do mundo da F1 fará assim sua estreia na Indy e tentará uma conquista histórica na sua carreira. "Eu amo correr! Eu sou um piloto! Indy 500, aí vou eu", postou em seu Instagram nesta quarta o espanhol.

Apesar de não anunciar quem substituirá Alonso na prova de Mônaco, tudo indica que a vaga será ocupada por Jenson Button, que deixou as pistas no fim do ano passado, mas ainda tem contrato com o time de Woking.