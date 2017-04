Berlusconi deve negar presidência honorária do Milan

O atual dono do Milan, Silvio Berlusconi, não estaria disposto a aceitar o cargo de presidente honorário do clube após a venda da equipe para investidores chineses, informaram fontes ligadas à negociação à ANSA nesta segunda-feira (10).

O cargo havia sido oferecido pelo chinês Li Yonghong, que lidera a negociação de vendas. Segundo as fontes, Berlusconi ainda não tomou a decisão final, mas já explicou que deve declinar do convite por razões afetivas. Após 31 anos à frente do clube, ele afirma que é mais oportuno cortar todas as relações com sua "criatura" futebolística.

A diretoria do Milan convocou para o dia 14 uma assembleia de sócios para, enfim, concluir a venda do clube para os chineses.

A operação deveria ter sido fechada no ano passado, mas sofreu diversos atrasos devido à dificuldade dos compradores em levantar o dinheiro da negociação.

Até o momento, os chineses já pagaram 250 milhões de euros em adiantamento para a holding Fininvest, da família Berlusconi, sendo que o total da venda deve ser fechado em 940 milhões de euros (sendo 740 milhões de euros pelas ações e 200 milhões para a quitação de dívidas).