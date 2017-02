Flamengo vence o Grêmio por 2 a 0 na estreia pela Copa da Primeira Liga

Três pontos garantidos, com direito a gol do estreante da noite. A estreia do Flamengo na edição 2017 da Copa da Primeira Liga não poderia ter sido melhor! Nesta quarta-feira (08), em Brasília, o clássico nacional contra o Grêmio terminou com vitória rubro-negra por 2 a 0, com gols de Éverton e de Orlando Berrío, que vestiu pela primeira vez o Manto Sagrado em uma partida oficial.

O começo de partida intenso tem se mostrado cada vez mais uma das principais características da equipe comandada por Zé Ricardo. Desde os momentos primeiros de bola rolando no Mané Garrincha, o Flamengo dominou as ações ofensivas, com as oportunidades iniciais vindo de bolas paradas cobradas por Mancuello. De cabeça, Réver e, na sequência, Willian Arão quase conseguiram abrir o placar logo no começo da partida.

Durante o primeiro tempo, foram poucas as vezes que o adversário chegou ao ataque, o que comprovara o amplo domínio rubro-negro no confronto. Com as trocas de passes rápidas, o setor defensivo gremista se viu envolvido. Foi então que, aos 42 minutos, Éverton abriu o placar.

Diego atraiu três marcadores da equipe gaúcha em linda jogada individual, o que abriu espaço para Trauco pelo lado esquerdo. Com um leve toque, o lateral peruano deixou o camisa 22 na cara do gol, que soltou uma bomba. Golaço!

No entanto, foi na etapa final que ocorreu o grande momento da noite. O relógio marcava 32 minutos e Diego se posicionava para cobrar escanteio pelo lado direito. Com a categoria habitual, o camisa 35 encontrou a cabeça de Guerrero dentro da grande área. O centroavante cabeceou para a defesa de Bruno Grassi. No rebote, o estreante da noite Orlando Berrío desviou para o fundo das redes.

Nesse domingo (12), as atenções voltam ao Campeonato Carioca, e dessa vez com clássico. Pela quarta rodada da Taça Guanabara, o Flamengo enfrentará a equipe do Botafogo. O confronto será disputado no Estádio Nilton Santos, o popular Engenhão, com bola rolando a partir das 19:30h.

Com site oficial do Flamengo