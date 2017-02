Com Totti, 2ª noite de Sanremo resgistra recorde de audiência

Na segunda noite do esperado Festival de Sanremo, a principal competição musical italiana, a grande atração foi o capitão da Roma, Francesco Totti, que fez sua "estreia" surpresa como apresentador e foi o pico de audiência desta quarta-feira (8).

Às 21h42 (18h42 no horário de Brasília), quando o jogador italiano estava apresentando a exibição da dupla Nesli e Alice Paba, 14,340 de pessoas estavam assistindo ao concurso. Já à 0h15 (21h15 no Brasil), o festival conseguiu uma audiência de 54,3% com o fim da apresentação do trio cômico Flavio Insinna, Gabriele Cirilli e Enrico Brignano.

No entanto, a segunda noite do festival ainda contou com outros destaques, entre eles o show relâmpago do britânico Robbie Williams, que cantou a icônica "Love of My Life". Mesmo com a canção, que emocionou o público, a maior contribuição do artista no evento foi o inesperado beijo na boca que deu na apresentadora Maria De Filippi.

Sobre o episódio, a italiana disse que não esperava por ele, mas que foi divertido. "Espero que o beijo se torne viral.

Tranquilo, hoje será Carlo Conti que beijará alguém. Pelas fotos, parece que ele queria mais, mas eu estava dizendo não para Conti e fiquei com a boca um pouco aberta, como um crocodilo...Foi muito divertido", comentou a apresentadora.

Além do cantor, a banda escocesa Biffy Cyro também fez uma performance do hit "Re-Arrange" no palco do Ariston e o ator canadense Keanu Reeves, famoso por filmes como "Matrix", foi entrevistado por De Filippi. Com humor, o artista falou um pouco sobre sua infância, sua trajetória e carreira e até se arriscou a tocar o baixo com a orquestra do festival. A música escolhida foi a sua favorita italiana: "Va Bene Così", de Vasco Rossi, cuja letra foi entonada por Conti.

A noite ainda contou com a apresentação cômica de Maurizio Crozza, que depois de imitar o ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi na última terça, subiu aos palcos como o atual premier do país, Paolo Gentiloni. Além disso, a noite ainda contou com a apresentação dos últimos 11 competidores do festival.