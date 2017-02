Argentina abre vantagem sobre Brasil no ranking da Fifa

A Argentina abriu ainda mais vantagem contra o Brasil na liderança do ranking de seleções da Fifa, divulgado nesta quinta-feira (9).

Os argentinos saíram dos 90 para os 106 pontos de vantagem em relação à tabela anterior, divulgada em janeiro. Com isso, a seleção do país tem 1635 pontos contra 1529 dos brasileiros.

Sem apresentar grandes mudanças entre os 10 primeiros, apenas com a troca de França e Colômbia no 5º e 6º lugares, a maior mudança ocorreu com as seleções da África, que disputaram a Copa Africana de Nações.

Camarões, que venceu o torneio, subiu 29 colocações e aparece na 33ª posição. Já o Egito, vice-campeão, avançou 12 lugares chegando ao 23º; Congo subiu também 12 e chegou a 37º e Burkina Faso saiu da 53º para a 38ª colocação.

A Itália conseguiu subir mais uma posição e chegou ao 15º lugar da tabela. Confira a lista das 20 melhores seleções do mundo: 1- Argentina; 2- Brasil; 3- Alemanha; 4-Chile; 5-Bélgica; 6-França; 7-Bélgica; 8-Portugal; 9-Uruguai; 10-Espanha; 11-Suíça; 12-País de Gales; 13-Inglaterra; 14-Polônia; 15-Itália; 16-Croácia; 17-México; 18-Peru; 19-Costa Rica; 20-Islândia. (ANSA)