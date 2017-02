Rússia aumenta gastos com Copa do Mundo para US$10,8 bilhões

O governo russo aumentou o gasto para sediar a Copa do Mundo de 2018 para US$ 10,8 bilhões de dólares, cerca de US$ 324 milhões a mais do que estava planejado, informou a agência de notícias do país Tass.

Apesar do alto valor, não houve justificativa para o aumento. Do montante total para a realização do Mundial, US$ 5,9 bilhões são do governo federal, US$ 1,6 bilhão vem de recursos regionais e outros US$ 3,3 bilhões serão destinados por diversas organizações.

As partidas da Copa do Mundo serão disputadas em 11 cidades do país, sendo Moscou, São Petersburgo, Sóchi, Kazan, Saransk, Kaliningrado, Volgogrado, Rostov, Nizhny, Veliky Novgorod, Ecaterimburgo e Samara. Os jogos ocorrem entre os dias 14 de junho e 15 de julho.