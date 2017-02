Juve derrota vice-lanterna e abre 7 de vantagem no Italiano

A Juventus sofreu para vencer o vice-lanterna do Campeonato Italiano por 2 a 0 nesta quarta-feira (8), em jogo válido ainda pela 18ª rodada do torneio. A partida deveria ter sido disputada no dia 22 de dezembro, mas foi adiada pela disputa da final da Copa da Itália.

Apesar da grande diferença técnica entre os dois times, os gols só saíram no segundo tempo. Mandzukic abriu o placar aos 15 minutos e Higuaín deu números finais ao confronto aos 29.

Com o resultado, a Velha Senhora abriu sete pontos de vantagem para a vice-líder Roma e nove para o terceiro colocado, o Napoli. Em números, a Juve tem 57 pontos, contra 50 dos romanistas e 48 dos napolitanos. Já o Crotone, que disputa pela primeira vez em sua história a série A italiana, estacionou nos 13 pontos e deve ser uma das três equipes rebaixadas da competição. Com apenas três vitórias em 23 rodadas, o time está a nove pontos de sair da zona de rebaixamento.

Ainda nesta quarta-feira, Bologna e Milan se enfrentam em partida também atrasada da 18ª rodada.