Hernanes posta homenagem para Itália antes de ir para China

O brasileiro Hernanes se despediu da Itália nesta quarta-feira (8) com uma foto e um texto de adeus no Instagram. O meia estava na Juventus e se transferirá para a China, onde jogará no Heibei Fortune.

"Esta imagem me atrai muito na Itália. Agora, prestes a deixar o país, é a última imagem que estou vendo", escreveu o atleta com uma foto do Coliseu ao fundo.

Hernanes morava no país da bota desde 2010, quando disputou quatro temporadas pela Lazio, uma e meia pela Inter e as duas últimas pela Juve. Segundo a mídia italiana, a negociação de vendo ficou em oito milhões de euros, mais dois milhões de euros em bônus para Hernanes. A negociação deve ser oficializada nos próximos dias.