Desejo do Chelsea pode atrapalhar negociação com alvo do Barcelona

Líder do Campeonato Inglês com 59 pontos, o Chelsea está quase pronto para começar a pensar na próxima temporada. Com 400 milhões de reais disponíveis ao técnico Antonio Conte , os Blues já têm alguns jogadores em sua lista de desejos. Entre eles, o português João Cancelo, do Valencia, e Romelu Lakaku, do Everton, foram sondados. São dois atletas que Conte quer de qualquer forma e que, indiretamente, pode prejudicar o Barcelona.

O lateral português, por exemplo, é um dos desejos do time catalão. E a princípio, existia um acordo para que Cancelo fosse transferido ao Barça no próximo verão. Agora, o Chelsea pode atrapalhar na operação e pressionar para que o atleta do Valencia jogue Campeonato Inglês, neste ano, segundo o portal inglês Daily Express.

De acordo com a informação, os Blues chegaram a tentar uma negociação no mercado de inverno, mas o Valencia recusou. Seria uma ótima opção para cobrir a vaga que o defensor Branislav Ivanovic deixou. Agora o jogador faz parte do elenco do Zenit, de São Petersburgo.