Reencontro de Ceni com Morumbi já tem mais de 20 mil ingressos vendidos

O São Paulo anunciou nesta terça-feira que já vendeu 21 mil ingressos para a partida contra a Ponte Preta, marcada para este domingo, às 17 horas (de Brasília), no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

O duelo com o clube de Campinas marca o reencontro de Rogério Ceni com o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, que deverá estar lotado no domingo. Será a primeira partida do ex-goleiro como técnico na casa tricolor.

As vendas acontecem desde sábado, através do site da Total Acesso. O preço dos bilhetes variam de R$ 20 (arquibancadas amarela e laranja) a R$ 120 (setor Eterno Capitão), com possibilidade de meia-entrada para quem possui esse direito.

A partir de quinta-feira, o Morumbi abrirá suas bilheterias para a comercialização, com funcionamento até o dia do jogo (sábado, das 10h às 17h, e domingo até o intervalo da partida). A torcida da Macaca terá de esperar as 13 horas do domingo para comprar os ingressos.

Além do momento histórico, o confronto ganha em importância para o São Paulo por precisar dar uma resposta ao seu torcedor após a derrota sofrida para o Grêmio Osasco Audax, por 4 a 2, no último domingo, em Barueri, pela estreia no Estadual.

Antes do jogo contra a Ponte Preta, o São Paulo vai a São Luís, no Maranhão, para enfrentar o Moto Club, nesta quinta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil, que será disputada em jogo único. Um empate faz o time do Morumbi avançar na competição.

Abaixo, veja os preços dos ingressos para o jogo contra a Ponte Preta, no Morumbi:

Arquibancadas (venda somente online):

Arquibancada Amarela > R$ 20 - ½ entrada R$ 10 (portão 15)

Arquibancada Azul > R$ 30 - ½ entrada R$ 15 (portão 06)

Arquibancada Laranja >R$ 20 - ½ entrada R$ 10 (portão 06)

Arquibancada Vermelha > R$ 30 - ½ entrada R$ 15 (portão 15)

Arquibancada Visitante > R$ 30 - ½ entrada R$ 15 (portão 15, venda somente na bilheteria)

Cadeiras Intermediárias:

Cadeira Superior Amarela > R$ 50 - ½ entrada R$ 25 (portão 16)

Cadeira Superior Laranja > R$ 50 - ½ entrada R$ 25 (portão 05)

Cadeira Superior Azul > R$ 70 - ½ entrada R$ 35 (portão 05)

Cadeira Superior Vermelha > R$ 70 - ½ entrada R$ 35 (portão 16)

Cadeira Cativa Azul (proprietário) > R$ 30 (portão 05)

Cadeira Cativa Vermelha (proprietário) > R$ 30 (portão 16)

Setor Eterno Capitão > R$ 120 - ½ entrada R$ 60 (portão 05)

Térreo:

Cadeira Térrea P02 e P04 > R$ 50 - ½ entrada R$ 25 (portões 02 e 04)

Cadeira Térrea P18 > R$ 50 - ½ entrada R$ 25 (portão 18)

Cadeira Térrea Sócio > R$ 25 (portão 18)

Setor PNE Acompanhante * >R$ 30 - ½ entrada R$ 15 (portão 17)

Camarotes:

Espaço do Sócio > R$ 30 (portão 04)

Corporativo (Empresas) > R$30