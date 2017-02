Preocupado com os titulares, Vasco procura zagueiro no mercado

A diretoria do Vasco segue trabalhando no mercado e o foco agora é a chegada de um zagueiro. Isso porque os dois nomes considerados titulares pelo técnico Cristóvão Borges começam a ser motivo de preocupação. E o maior problema é Luan. O atleta tem convivido com fortes dores no pé direito ainda por conta de uma contusão sofrida na Copa Flórida, na pré-temporada, nos Estados Unidos.

Luan tem dificuldades para treinar e jogar e muito provavelmente vai precisar passar por uma cirurgia. O departamento médico do Vasco avalia que se isso acontecer o jogador vai precisar de pelo menos um mês para se recuperar.

Outro titular, Rodrigo, com 36 anos, já não suporta o ritmo intenso de uma temporada desgastante e acabou tendo que ser substituído durante a vitória de 2 a 1 sobre o Resende, no domingo, em jogo disputado sob forte calor.

Além de Luan e de Rodrigo, o Vasco conta para a zaga com Jomar e com Rafael Marques. Recentemente o clube dispensou Aislan, que acertou transferência para defender o Macaé neste Campeonato Carioca.

Dentro de campo o Vasco segue se preparando para a estreia na Copa do Brasil, prevista para esta quinta-feira, às 21h (de Brasília), diante do Santos, do Amapá, na Arena das Dunas, em Natal (RN). A delegação viaja nesta quarta-feira para o Rio Grande do Norte.

MAIS REFORÇOS : O volante Bruno Paulista e o atacante colombiano André Escobar, o Manga, realizaram exames médicos no clube e deverão ser anunciados como reforços até o fim da semana. O segundo tem os direitos federativos ligados ao Sporting, de Portugal, e no Brasil defendeu as cores do Bahia e do São Paulo, clube que o revelou.

Já Manga, de 25 anos, tem vínculo com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, porém, disputou a temporada passada pelo Millonarios, de Bogotá, na Colômbia. O jogador, revelado nas categorias de base do Deportivo Cali, é um cigano da bola, tendo atuado no futebol dos Estados Unidos e da França.