Com 2 de Dzeko, Roma goleia Fiorentina por 4 a 0

A Roma não tomou conhecimento da Fiorentina e goleou a equipe de Florença por 4 a 0 nesta terça-feira (7) em jogo que fechou a 23ª rodada do Campeonato Italiano. O destaque da partida foi o artilheiro do torneio Dzeko, que marcou dois gols no confronto.

A partida começou bastante disputada e truncada, com chances de gol para os dois times. No entanto, aos 39, Dzeko abriu o placar para a equipe da casa. No segundo tempo, Fazio ampliou para os romanistas aos 13 e Nainggolan marcou o terceiro do time aos 30.

Oito minutos depois, Dzeko deu números finais ao duelo.

Com o resultado, a Roma voltou a diminuir a distância na tabela para a líder Juventus e a Fiorentina parou na 8ª colocação.

Agora, a vice-líder tem 50 pontos contra 54 da Velha Senhora.

Porém, o time de Turim ainda tem uma partida a menos por conta da final da Copa da Itália.

Amanhã (8), a Juve enfrenta o vice-lanterna Crotone fora de casa e tem a chance de abrir sete pontos na liderança do campeonato.