Agente vê Borja animado com Verdão e quer desfecho até o fim da semana

O centroavante Miguel Borja tem demonstrado interesse em se transferir para o Palmeiras. O empresário do atleta do Atlético Nacional-COL, Óscar Ignacio Martán, disse que o atacante nutre o desejo de vestir a camisa do Verdão neste ano. O agente espera uma definição do caso até o fim da semana.

"Borja está muito feliz com a torcida do Palmeiras e a possibilidade de ir para o Palmeiras. A torcida está animada. Oxalá, será até o final desta semana [que haverá uma definição]", disse Martán à Rádio Bandeirantes.

Os palmeirenses inundaram os perfis de Borja em redes sociais com mensagens para o jogador aceitar a proposta do clube. O Verdão conta com a ajuda de um intermediário para negociar com o atacante. A ideia é comprar entre 50% a 70% dos direitos do atleta, em uma transação que beira os 11 milhões de dólares (R$ 34 milhões).

Pesa a favor do Palmeiras o encerramento da janela de transferências europeia e o rechaço de Borja a propostas vindas da China.

"Ele gosta da ideia [de ir para o Palmeiras]. Há uma proposta para chegar da China, mas vamos ouvir o jogador para saber onde ele se sente feliz. O dinheiro não é a única coisa que importa. Importa onde ele terá alegria de jogar futebol", afirmou Martán.

O empresário de Borja também exerce o cargo de presidente do Cortuluá. O atacante teve passagem pelo clube colombiano, que ainda é dono de parte dos direitos do atleta. Martán garante, contudo, que a decisão sobre uma transferência caberá apenas ao jogador.

"O Cortuluá ainda tem uma porcentagem importante. Mas apoiaremos a decisão do jogador. Para o Cortuluá, as cifras da China são muito mais importantes. Mas, no final, o que vale é a felicidade do jogador", declarou.

Borja, de 24 anos, ganhou fama após se destacar na campanha que rendeu ao Atlético Nacional o título da Copa Libertadores de 2016. O jogador chegou a ser especulado em diversas equipes europeias, mas só recebeu uma proposta do Genoa. A oferta dos italianos não agradou e foi rejeitada pelo clube colombiano.

Caso acerte com o Palmeiras, Borja será o reforço de peso que a diretoria vinha cogitando para substituir Gabriel Jesus - vendido ao Manchester City. O treinador Eduardo Baptista conta atualmente com Lucas Barrios, Alecsandro e Willian para ocupar o posto de centroavante.