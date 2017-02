Zé Roberto não se surpreende com início de Jesus no City e revela sacanagem

O sucesso meteórico de Gabriel Jesus na Inglaterra não passou batido nesta segunda-feira na Academia de Futebol. Grande amigo do jovem de 19 anos, Zé Roberto comentou sobre a grande fase que o atacante atravessa em seu início no futebol europeu, garantindo não estar surpreendido com as primeiras atuações do ex-palmeirense.

"Para mim não é uma surpresa [início de Gabriel Jesus no futebol inglês]. O estilo do Gabriel Jesus combina com o Campeonato Inglês, ele é um jogador de explosão, muito forte, sabe fazer gol. Então pela forma que ele joga, já sabia que iria chegar com muito sucesso. Falar do Gabriel Jesus é falar de um garoto que convivi todos os dias. Diariamente trocamos mensagens, pelo menos duas vezes por semana. Relembramos dos momentos que jogamos juntos, trocamos algumas ideias", comentou.

Gabriel Jesus sempre foi muito próximo de Zé Roberto durante o tempo em que permaneceu na equipe alviverde, conquistando uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro. A intimidade entre os dois é tanta, que o experiente lateral-esquerdo de 42 anos fez questão de sacanear o novo jogador do Manchester City logo em sua chegada ao time de Pep Guardiola.

"Ele me mandou uma foto que estava com um jogador alemão, o Sané. Ele disse que o Sané era meu fã, que ele me acompanhava na época que eu jogava no Campeonato Alemão quando ainda estava tomando mamadeira. O Sané me pediu uma camisa, disse que ia mandar outra para mim", revelou Zé Roberto. "Depois falei para o Gabriel Jesus perguntar para o Sané algo em alemão. Dias depois ele me mandou uma mensagem bravo, porque a pergunta era se o Sané era gay", completou o lateral aos risos.

Nesta terça-feira haverá folga para todo o elenco palmeirense. O time volta aos trabalhos na quarta-feira, quando iniciam a preparação para o confronto contra o Ituano, no sábado, às 19h30 (de Brasília), no Novelli Júnior.