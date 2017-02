Totti faz 'campanha' por estádio de Roma e prefeita rebate

O parecer desfavorável da Prefeitura para a construção do estádio da Roma fez com que o técnico da equipe, Luciano Spalletti, e o ídolo romanista Francesco Totti comprassem uma "briga" com a prefeita Virginia Raggi.

Tudo começou neste domingo (5), quando Spalletti entrou em uma transmissão ao vivo da "Sky Sports", após partida pelo Campeonato Italiano, e pediu o microfone do repórter de surpresa.

"Em Roma, vai ser feito o estádio. Façam o estádio. Não apenas em Roma, os estádios tem que ser feitos para todos os times em toda a Itália", disse o treinador.

A cena foi retuitada pelo perfil oficial do time e, horas após a publicação, Totti citou a entrevista em um de seus tuítes.

"Queremos o nosso Coliseu moderno, uma estrutura de vanguarda para nossos torcedores e para todos os esportistas.

#Faremosesteestádio", postou.

O texto teve grande repercussão nas redes sociais, com mais de 1,7 mil curtidas e 1,2 mil retuítes. Dada a polêmica, a prefeita Virginia Raggi também usou o Twitter para rebater Totti nesta segunda-feira (6).

"Caro Francesco Totti nós estamos trabalhando.

#Faremosesteestádio no respeito às regras. Esperamos você no Campidoglio para conversar", escreveu Raggi convidando "Il Capitano" para uma conversa na sede da Prefeitura local. Até o momento, o jogador não respondeu ao convite.

A polêmica começou na quinta-feira (2), quando a Prefeitura, que é comandada pelo partido oposicionista Movimento Cinco Estrelas (M5S) emitiu um parecer para a região de Lazio, onde fica Roma, dizendo que a construção apresenta "criticidades" em relação "à segurança viária e hidráulica" e "carência" de estacionamentos.

Essa era a última liberação que a equipe precisava para construir seu "Coliseu moderno", como classificou Totti. A obra, que já obteve um empréstimo de 30 milhões de euros para iniciar a construção, será erguida no bairro Tor di Valle, na zona sul da "cidade eterna" e terá capacidade para 60 mil pessoas.

A inauguração está prevista para 2019, quando os romanistas deixarão o Estádio Olímpico - que dividem com a Lazio - para ir para a nova casa. (ANSA)