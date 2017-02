Tenista acerta bolada em juiz e Canadá perde para Grã-Bretanha na Davis

A Grã-Bretanha avançou para a próxima fase da Copa Davis após uma situação curiosa. Disputando a quinta e decisiva partida contra o Canadá, a equipe britânica se classificou prematuramente depois que Denis Shapovalov, jovem de 17 anos, acertou uma bolada no juiz da partida e foi desclassificado.

Com dois sets a zero no placar e 2/1 na terceira parcial para o britânico Kyle Edmund, Denis se descontrolou após cometer um erro e bateu uma bola para o lado, acertando o árbitro principal Arnaud Gabas, que decretou a desclassificação do tenista e a consequente vitória da Grã-Bretanha.

"Gostaria de me desculpar com o árbitro da ITF. Me desculpei diretamente para ele. Por sorte ele está bem, mas foi um ato inaceitável da minha parte. Me sinto muito envergonhado, horrível por desapontar meu time e meu país e agir de uma maneira que nunca quis agir. Posso prometer que esta é a última vez que farei alguma coisa como essa. Tive muita sorte que o juiz está bem", afirmou Shapovalov após a partida.

Na primeira partida do dia, Vasek Pospisil venceu Dan Evans por 3 sets a 1 - 7/6 (3), 6/4, 3/6 e 7/6 (5) - e empatou o confronto para o Canadá. O tenista conquistou sua segunda vitória no confronto, já que venceu Kyle Edmund na primeira partida.

"Não vi o que aconteceu, o game havia acabado e virei para o banco. Ouvi a torcida ficar quieta do nada e sabia que tinha acontecido algo. Olhei para o juiz para ver o que aconteceu e ele estava no meio daquilo. Espero que ele esteja bem. A prioridade é que não tenha dano. É uma pena, essa é a verdade", afirmou o capitão canadense, Martin Laurendeau.

A Grã-Bretanha saiu na frente no confronto após Daniel Evans bater Shapovalov no primeiro confronto por 3 a 0. Pospisil, então, venceu Edmund e empatou o placar. Nas duplas, Jamie Murray e Dominic Inglot garantiram nova vantagem para os britânicos até Vasek salvar novamente os norte-americanos com a vitória sobre Evans.

"A primeira coisa que me vem à cabeça é que sempre há uma lição nos bons e maus momentos. Se você quer competir nesse nível você tem que manter o controle emocional. É apenas uma partida de tênis", completou Laurendeau.

O final curioso pegou de surpresa até mesmo Edmund, que dominava o confronto desde o primeiro set. "Foi um jeito estranho de terminar. Nunca pensei que ganharia assim. Eu tinha vantagem no papel, mas jogamos na quadra", afirmou o tenista.

Pelo grupo principal da Davis, a Grã-Bretanha se juntou aos já classificados Bélgica, França, Austrália, Sérvia, Estados Unidos e Espanha. Apenas o confronto entre Argentina, atual campeã, e Itália (2 a 2) segue sem uma definição.