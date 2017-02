Patriots vence e Tom Brady se torna lenda do Super Bowl

A histórica vitória do New England Patriots no Super Bowl, maior evento esportivo dos Estados Unidos que neste ano aconteceu no último domingo, dia 5, na arena NRG, em Houston, consolidou não apenas o time como um dos melhores do esporte como o quarterback Tom Brady como uma lenda.

Pela quinta vez, o Patriots venceu o evento e, nessas cinco vezes, o grande protagonista dos jogos foi Brady, também conhecido por ser casado com a super modelo Gisele Bündchen.

A partida de domingo começou com o sufoco do quarterback e do resto do seu time e a vitória parecia quase certa para o adversário, o Atlanta Falcons, que, em determinado momento do jogo estava com uma vantagem de 25 pontos, com um placar de 28 a 3.

No entanto, pouco tempo antes do final da partida, o Patriots conseguiu a impressionante façanha, desacreditada até pelos fanáticos do time, de empatar o jogo em 28 a 28.

A partir daí, recuperada a esperança, Brady e seus companheiros não pararam de marcar e conseguiram a incrível vitória de 34 a 28. Com esse resultado, o norte-americano entrou de vez para a lista de melhores jogadores da NFL, a liga de futebol americano, de todos os tempos. Além disso, conseguir esse incrível resultado parece ter minimizado ainda mais a acusação de que o quarterback sabia que dois funcionários do seu time esvaziaram várias bolas para facilitar os lançamentos e recepções dos jogadores do Patriots em jogos. O escândalo, que aconteceu em 2015 e que foi chamado de "Deflategate", acabou na suspensão de Brady por quatro partidas.

