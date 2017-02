Jogadores do Fla tentam manter humildade após bons resultados

O Flamengo começou bem o Campeonato Carioca e venceu com tranquilidade mais um adversário, neste fim de semana. Ainda por cima, os rubro-negros estão perto da classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Mesmo assim, os jogadores preferem manter os pés no chão e ainda projetam melhora para o prosseguimento da temporada.

"É um início de trabalho ainda. Vamos fazer um mês de trabalho. Estamos conseguindo fazer tudo que estamos treinando. Agora encaminhamos a classificação, mas ainda tem muita coisa. Vamos buscar os 100% de aproveitamento", disse o lateral direito Pará.

O zagueiro Réver afirmou que a torcida não pode esperar placares dilatados em todos os jogos. "Temos que manter em mente e avisar o torcedor que nem sempre vamos conseguir um placar elástico", declarou.

Já o lateral esquerdo Trauco destacou que seu objetivo é melhorar até o início da Libertadores. "Vou pegando confiança para entrar no ritmo sempre pensando no objetivo de estar bem na Libertadores. O momento é bom", comentou.

Perto das semifinais da Taça Guanabara, o Flamengo foca na estreia na Primeira Liga, contra o Grêmio, em Brasília.