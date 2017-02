Felipe Melo dispara contra ex-jogador Neto: "É um bobão"

O volante Felipe Melo voltou a polemizar neste domingo após a vitória do Palmeiras diante do Botafogo, na estreia de sua equipe no Campeonato Paulista. O experiente meio-campista mais uma vez trocou farpas com Neto, ex-ídolo do Corinthians e atual comentarista e apresentador da TV Bandeirantes.

Ao conceder uma entrevista para a Band na saída dos vestiários, Melo foi ríspido com Neto e chegou a citar Muller, outro ex-jogador que atua como comentarista. "Neto gosta de falar muita besteira, disse que o Felipe Melo é isso, é aqui, vou falar uma coisa. Neto, você é um bobão. Você que fala besteira", afirmou.

Melo se mostrou irritado com críticas em relação à sua primeira entrevista no Palmeiras, quando citou que estaria disposto até a dar "tapa na cara de adversários". "Eu falei de tapa na cara, e o Muller falou um monte de besteira também, eu já me desculpei com todo mundo. Foi uma situação que falei, posso ter exagerado, mas eu quis dizer que o Palmeiras não vai pipocar. Então acabou, não quero polêmicas. Neto, continue fazendo seu trabalho, que Deus abençoe e deixe eu viver minha vida. Eu vi uma vez o Marcão falando que o Neto jogou fora a primeira oportunidade como jogador, e agora está jogando a segunda", disparou.

Em sua participação na emissora, Neto inicialmente evitou entrar em polêmicas. "Não quero dar resposta. Eu sou bobão com minha família, com meus filhos, mas eu agradeço a audiência Ele joga no Palmeiras, em um grande clube, já pediu desculpas sobre o que disse? Parabéns.", afirmou.

No entanto, logo em seguida, Neto questionou a qualidade técnica do novo reforço palmeirense, que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010. "Para mim é um jogador comum para medíocre", analisou.