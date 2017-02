Ex-prefeito de Roma pode chefiar elite do futebol italiano

A cidade de Milão, no norte da Itália, recebeu nesta segunda-feira (6) uma reunião de 14 clubes da primeira divisão do país para discutir a eleição que definirá o próximo presidente da Lega Serie A, entidade que administra a elite do futebol da bota.

Entre os 20 times da Série A, só não participaram Juventus, Roma, Inter de Milão, Milan, Napoli e Fiorentina, seis daqueles considerados "grandes". Segundo o jornal "la Repubblica", as equipes pequenas e médias estudam indicar o ex-prefeito de Roma Walter Veltroni (2001-2008), que também já foi ministro da Cultura (1996-1998) e ainda é jornalista, escritor e diretor de cinema.

De acordo com algumas fontes, o político já teria sido contatado e mostrado disponibilidade em exercer a presidência da Lega Serie A. "Não discutimos nomes, não era esse o objetivo da reunião de hoje. Falamos de governança e direitos televisivos", desconversou o presidente do Cagliari, Tommaso Giulini.

A eleição do novo mandatário da entidade deve ocorrer até o próximo dia 4 de março.