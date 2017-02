Com nome no BID, Bruno Henrique se coloca à disposição para estrear

O atacante Bruno Henrique foi apresentado oficialmente pelo Santos na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé. O jogador, inclusive, teve seu nome registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e já pode estrear com a camisa do clube na segunda rodada do Campeonato Paulista, no próximo domingo, contra o Red Bull Brasil, às 11h (de Brasília), no Pacaembu.

O novo reforço do Peixe se apresentou ao técnico Dorival Júnior no último sábado e fez seu primeiro treino com bola nesta segunda. Apesar do pouco tempo no alvinegro, Bruno Henrique, não atua desde outubro e não fez toda a pré-temporada pelo Wolfsburg, espera participar de pelo menos alguns minutos da partida contra a equipe do interior.

"Eu estava treinando, mas aqui é um pouco diferente da Europa. Lá estava nevando e aqui está muito sol. Durante essa semana vou trabalhar intensamente para o Dorival contar comigo. Quero estar em campo para ajudar o Santos pelo menos por algum tempo. Pronto eu não estou, mas posso corresponder se for para o jogo", explicou o reforço santista.

Antes de trazê-lo neste ano, o Peixe já havia tentado a contratação de Bruno Henrique no final de 2015. O jogador, porém, acabou acertando sua ida para o Wolfsburg, da Alemanha. No time alemão ele não emplacou uma grande sequência de jogos como titular e perdeu espaço. Segundo o novo camisa 27 do alvinegro, uma lesão atrapalhou sua passagem pela Europa.

"Depois do jogo contra o Real Madrid eu tive a sequência de jogos interrompida por causa de lesão e esse foi o motivo de eu não ter dado continuidade ao trabalho. Foi um desgaste no osso da canela esquerda. Se eu não parasse no tempo que eu senti, poderia dar fratura por stress. Parei no tempo certo e recuperei. Foram cerca de 20 dias", concluiu.