Botafogo viaja para o Chile com novidades entre os relacionados

Após utilizar os reservas no Campeonato Carioca, o Botafogo viajou na noite desta domingo para o Chile, onde vai encarar o Colo Colo-CHI, nesta quarta-feira, pela Libertadores. O técnico Jair Ventura fez algumas mudanças nos relacionados para esta partida.

As maiores novidades na lista de relacionados foram as entradas dos volantes Rodrigo Lindoso e Dudu Cearense. Já o volante Matheus Fernandes ficou no Rio de Janeiro. Outra surpresa foi a saída do atacante Joel, que também não viajou com a delegação carioca. O camaronês não foi bem no fim de semana e perdeu espaço.

Com isso, existe a possibilidade do técnico Jair Ventura optar por uma escalação mais defensiva para a partida, com três volantes e sem um atacante de área. Rodrigo Lindoso e Dudu Cearense brigam por um lugar ao lado de Airton e Bruno Silva, com Roger deixando a equipe titular.

O Botafogo entra em campo e tem a vantagem de atuar pelo empate em Santiago. No entanto, uma derrota mínima elimina os alvinegros da Libertadores.

Confira abaixo a lista de relacionados para o duelo contra o Colo Colo.

Goleiros: Gatito Fernández, Helton Leite e Saulo

Laterais: Jonas, Marcinho, Victor Luís e Gilson

Zagueiros: Emerson Silva, Marcelo e Igor Rabello

Volantes: Airton, Dudu Cearense, Lindoso, Bruno Silva e João Paulo

Meias: Montillo e Camilo

Atacantes: Roger, Pimpão e Guilherme