Agente colombiano confirma negociação do Palmeiras pelo atacante Borja

O Palmeiras não desiste de Borja. Após ter uma primeira proposta recusada pelo Atlético Nacional, o atual campeão brasileiro apresentou uma nova oferta aos colombianos na tentativa de trazê-lo para reforçar o ataque antes do início da Libertadores. Em entrevista à rádio Colombia Sports, o empresário do jogador Ignacio Martán revelou que as negociações estão em curso.

"Por Borja houve uma aproximação do Genoa, que queria deixa-lo seis meses no Atlético Nacional. No papel não chegou ofertas da China por Borja. O Palmeiras fez uma oferta ao Nacional, estão conversando. Se o Borja for para o Palmeiras, logo poderá jogar na Europa", disse o agente, que também é presidente do Cortolua, time no qual Borja iniciou sua carreira e que ainda possui parte dos direitos do jogador.

Recentemente Borja já havia sinalizado sua preferência em atuar no Palmeiras pelas redes sociais. Respondendo um dos torcedores alviverdes que faziam campanha para que ele desembarcasse no Brasil, o colombiano ressaltou que sua transferência não dependia somente dele.

Veículos locais reportam que o valor apresentado pelo Palmeiras para adquirir Borja gira em torno de 11 milhões de dólares, o equivalente a R$ 34 milhões, quantia bastante inferior em relação à que o Atlético Nacional havia estipulado anteriormente (15 milhões de euros).

A bolada que o Palmeiras pretende desembolsar, no entanto, não comprará 100% dos direitos do jogador. O Atlético Nacional detém uma fatia e não pretende vende-la inteira na expectativa de fazer ainda mais dinheiro em uma negociação futura com um clube europeu.