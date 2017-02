Pelo Carioca, Vasco bate Resende em São Januário: 2 a 1

Pela 3ª rodada da Taça Guanabara, o Vasco venceu o Resende, de virada, por 2 a 1, em seu primeiro jogo em São Januário neste ano. Após sofrer gol de Kiros no primeiro tempo, o Gigante da Colina marcou com Escudero e Thalles na segunda etapa. Com o resultado, o time vascaíno chega aos seis pontos, se mantendo na segunda colocação do Grupo C, atrás do Fluminense. O próximo jogo do Cruzmaltino será contra o Santos-AP, dia 9, na Arena das Dunas, pela Copa do Brasil.

Com menos de 30 segundos de partida, o goleiro Martín Silva foi exigido. Aproveitando erro do Vasco, Kiros finalizou cruzado cara a cara com o uruguaio, que salvou o Gigante da Coliina. Minutos depois, o camisa 1 teve que aparecer novamente para defender chute de Jhullian dentro da área. De tanto insistir, o Resende abriu o placar aos 8 minutos. Muriel chegou na linha de fundo e cruzou com precisão na cabeça de Kiros, deixando o adversário na frente: 1 a 0.

Após o gol, o time vascaíno mudou de atitude e melhorou a marcação. Explorando muito as laterais, Alan e Yago Pikachu foram mais acionados. Com boa participação, Thalles teve algumas chances de marcar, mas esbarrou no goleiro Arthur. A melhor oportunidade do Gigante da Colina na primeira etapa foi aos 31 minutos, quando Nenê cobrou falta na área, o goleiro deu rebote e Guilherme chutou com muita força por cima.

No intervalo, o técnico Cristóvão Borges colocou o estreante Jean no lugar de Evander e Rafael Marques substituiu Rodrigo. Dando uma resposta aos torcedores, o Gigante da Colina empatou em bela jogada trabalhada aos dois minutos. O craque Nenê recebeu na ponta e tocou para Yago Pikachu, que se infiltrou na área e tocou para Escudero empurrar para o gol: 1 a 1.

A pressão vascaína aumentou e os vascaínos quase viraram o jogo aos 8 minutos. Após Guilherme sofrer falta, Nenê cobrou na trave com muita categoria. Melhor ofensivamente e defensivamente, o goleiro Martín Silva protagonizou um lance curioso aos 13 minutos, quando saiu da área, roubou a bola de Rogerinho e ainda sofreu falta, fazendo o adversário receber o cartão amarelo.

Após muitas tentativas sem sucesso, o atacante Thalles foi presenteado aos 40 minutos. Muriqui, que entrou na partida após a parada técnica, chegou com perigo pela ponta e cruzou para Thalles bater de primeira e garantir a vitória do Vasco sobre o Resende: 2 a 1.

Com site oficial do Vasco