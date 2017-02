Gabriel Jesus faz dois e garante a vitória do Manchester City sobre o Swansea

O atacante brasileiro Gabriel Jesus brilhou neste domingo (5), pelo Manchester City, na vitória por 2 a 1, em casa, diante do Swansea. Na partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, Gabriel Jesus marcou os dois gols da equipe de Pep Guardiola, sendo o segundo nos acréscimos.

"Fico contente. É o trabalho de todos que fazem parte da minha vida. Minha família, meus amigos que estão comigo no dia a dia, meu representante. Fico contente de ter pessoas do bem do meu lado para me ajudar. E também a parcela de todos os jogadores do City, que me deram uma bela recepção, a comissão, a torcida também. Isso vem me ajudando muito, achei que seria mais difícil pela questão do clima. Fico muito contente", disse o jogador após o jogo.

Jesus abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, completando de primeira após cruzamento de David Silva. Swansea empatou com Sigurdsson em seguida.

Aos 47, Gabriel Jesus decretou a vitória após o goleiro Fabianski defender uma cabeçada sua. Ele pegou o rebote e desviou para o fundo das redes: 2 a 1.