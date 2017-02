Fluminense vence campo pesado e Portuguesa por 3 a 0 no Carioca

Muita chuva, jogo atrasado em 30 minutos e, quando a bola, mesmo que com certa dificuldade, pôde rolar, nada diferente o que tem ocorrido nesta temporada: passeio tricolor. O Fluminense superou a Portuguesa por 3 a 0 (Henrique Dourado, Leo e Scarpa), no Los Lários, em Xerém, e chegou aos nove pontos na Taça Guanabara. Foi também a quarta vitória na temporada do time de Abel Braga em quatro jogos.

Na próxima quarta-feira, o Fluminense volta a campo diante do Internacional, às 19h15, pela Copa da Primeira Liga, no Estádio do Beira-Rio.

O JOGO

Levou uns dez minutos até o Fluminense se adaptar às condições difíceis do gramado molhado. Quando o time entendeu como deveria jogar, assumiu o controle do jogo, sempre com muita organização tática, bons passes e triangulações. Depois de uma boa chegada em que Wellington colocou para o gol, mas teve o lance anulado por impedimento, o Flu abriu o placar aos 32 minutos. Bom lançamento de lucas, que foi escorado com inteligência por Douglas para o meio da área. Dourado dominou na frente do goleiro e teve inteligência suficiente para escolher a melhor forma de finalizar. Placar aberto no Los Lários.

O domínio do Flu era total e não se alterou no segundo tempo. Aos 12 minutos, um gol importantíssimo para Léo. Dourado dominou lançamento no peito, prendeu a zaga, tocou para Wellington que deixou para Leo. O lateral passou bem, com velocidade e chutou uma bomba sem chances para o goleiro. Foi o primeiro gol do jogador como profissional. Curiosamente criado para o futebol em Xerém, fez o gol praticamente "em casa". Depois do lance, lágrimas de emoção e a certeza de que ainda vem muito pela frente com a camisa do clube das três cores que traduzem tradição.

Depois de mais algumas boas oportunidades, incluindo uma boa jogada de Marcos Junior que ficou na cara do gol, Scarpa, em grande jogada individual, se livrou do zagueiro aos 42 minutos com inteligência e soube escolher a hora do chute rasteiro, colocado, no canto e que definiu o placar por 3 a 0. Uma grande vitória para tricolor.

Com site oficial do Fluminense