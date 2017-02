Com gols de Mancuello e Guerrero, Flamengo goleia Nova Iguaçu

Na terceira rodada do campeonato carioca, a terceira goleada do Flamengo no torneio. Com atuação coletiva afinada, brilharam as estrelas de Mancuello e Guerrero e o Fla venceu o Nova Iguaçu por 4 a 0.

Com o resultado, o Flamengo praticamente selou sua presença nas semifinais da Taça Guanabara 2017. Com nove pontos, o Rubro-Negro está na liderança no Grupo B e já não pode ser alcançado por quatro dos cinco times de fora da zona de classificação.

O próximo confronto do Flamengo é na quarta-feira (8), contra o Grêmio. A partida, que acontece em Brasília, marca a estreia do elenco na Copa da Primeira Liga 2017. O time volta a campo pelo campeonato Carioca no próximo domingo (12), contra o Botafogo.

O jogo

Mesmo com leves mudanças na escalação, o Flamengo repetiu o estilo e o nível de jogo dos últimos dois confrontos contra Boavista e Macaé. Dominando desde o primeiro minuto de jogo, o elenco chegou a ter mais de 60% da posse de bola e criava chances a todo instante. O primeiro gol veio aos 19 minutos de jogo. Em jogada pela esquerda, Adryan deu belo passe para Trauco, que cruzou. Guerrero deixou a bola passar e Mancuello tocou para o fundo da rede. O Flamengo seguiu pressionando por toda a primeira etapa até que, no último lance antes do intervalo, Guerrero aumentou o placar. Márcio Araújo fez lançamento milimétrico para Pará, que cruzou sob medida para o peruano converter de cabeça.

Com o jogo nas mãos, o Flamengo voltou para o segundo tempo sem deixar o ritmo cair. Os atletas constantemente criaram chances. Aos dez minutos, Adryan deu belo drible pela esquerda e cruzou pouco além do alcance de Guerrero. No minuto seguinte, o terceiro gol. Mancuello recebeu pelo meio, carregou e chutou com força. A bola foi no ângulo e impediu qualquer chance de defesa do goleiro do Nova Iguaçu. A partir dos 15 minutos, Zé Ricardo promoveu substituições. Cirino, Cuéllar e Damião entraram nos lugares de Adryan, Arão e Gabriel. O placar foi fechado com meia hora da segunda etapa. Cirino roubou a bola na defesa e deu passe para Guerrero, que deu bela bola para Damião. O camisa 18 jogou novamente com Cirino, que devolveu de calcanhar. Dentro da área, o atacante foi derrubado e o juiz assinalou penalidade. Guerrero foi o escolhido para cobrar e converteu, colocando a bola no canto.

