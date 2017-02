Com gol no último minuto, Fogão vence  o Macaé   

O Botafogo está vivo na Taça Guanabara e vai com moral para o decisivo jogo com o Colo-Colo (CHI)! Com gol no último lance, o Fogão derrotou o Macaé por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, e chegou a 4 pontos. Rodrigo Lindoso e Vinicius Tanque fizeram os gols.

No próximo domingo, o Botafogo tem clássico contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos. Antes, enfrenta o Colo-Colo quarta valendo vaga na terceira fase da Conmebol Libertadores Bridgestone.

O JOGO

Na preliminar, vitória do Botafogo por 6 a 0 sobre o Macaé no sub-20. No profissional, com obrigação da vitória para manter viva a chance de classificação para as semifinais da Taça Guanabara, o Botafogo entrou forte e determinado, embora tenha poupado titulares. Assim, fez um bom primeiro tempo e saiu em vantagem.

Logo aos 3 minutos, Dudu Cearense e foi derrubado, em pênalti ignorado pela arbitragem. Aos 10, saiu o gol. E que golaço! Rabello deu bom passe longo, Guilherme dominou e cruzou na medida para Rodrigo Lindoso pegar de primeira. Botafogo 1 x 0 Macaé!

O ponto negativo do primeiro tempo foi a lesão de Bochecha. O jovem teve de ser substituído, dando lugar a Matheus Fernandes. O Botafogo continuou melhor, mas quase levou o empate em um lance estranho. Após escanteio do Macaé, a bola bateu em Dudu Cearense e acertou a trave.

Contudo, quem estava mais perto de marcar era o Botafogo. Aos 29, Guilherme arriscou de longe, por cima. Aos 36, Lindoso tentou de cobertura do meio-do-campo, mas errou o alvo. Aos 39, Dudu Cearense subiu e cabeceou, só que parou em grande defesa de Milton Raphael.

Na etapa final, o ritmo do jogo diminuiu, apesar de o Botafogo quase ter marcado em uma bomba de Marcinho espalmada por Milton Raphael, no primeiro minuto. O goleiro só voltou a ser ameçada aos 23, quando Guilherme fez boa jogada e finalizou no canto, mas Milton jogou para escanteio.

Quando o jogo parecia controlado, o Botafogo perdeu seu melhor jogador na partida (Marcinho) e, enquanto estava com um a menos, sofreu o empate. Xavier aproveitou rebote e mandou para a rede: 1 a 1.

A pressão do Botafogo foi grande. Renan Fonseca e Guilherme fizeram Milton trabalhar; Dudu Cearense e Lindoso finalizaram com perigo; Fernandes, quase na pequena área, parou em milagre de Milton Raphael; Dudu Cearense cabeceou na rede pelo lado de fora.

Até que, ufa!, saiu o gol da vitória! No último lance, Renan Fonseca lançou de canhota, Guilherme cruzou e Vinicius Tanque cabeceou para o gol! Botafogo 2 x 1 Macaé!

Com site oficial do Botafogo