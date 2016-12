Zagueiro Neto recebe alta e deixa hospital em Chapecó

O zagueiro da Chapecoense, Neto, deixou nesta quinta-feira (22) o hospital da Unimed em Chapecó e tornou-se o quinto sobrevivente da queda do avião da equipe catarinense a voltar para a casa. Agora, apenas o goleiro Jackson Follmann permanece internado.

"Queria agradecer a todos que depois que descobriram que eu estava vivo, oraram por mim. Tem sido uma situação difícil porque estou feliz por estar vivo, mas perdi muitos amigos. Tem sido tudo novo, fiquei muito tempo desacordado", disse em coletiva de imprensa na sede da Chapecoense.

Neto voltou a afirmar que não se lembra de nada do acidente porque "foram 10 dias praticamente desacordado". Agora fora do hospital, o jogador continuará com o tratamento, especialmente o fisioterápico, para tentar uma volta ao futebol.

Na queda do avião, 71 pessoas morreram - incluindo 19 jogadores e toda a comissão técnica da equipe. Apenas seis pessoas sobreviveram. Além de Neto e Follmann, o jogador Alan Ruschel, o jornalista Rafael Henzel e dois membros da tripulação conseguiram se salvar.

- Troféu: Na noite desta quinta-feira (21), a Chapecoense recebeu o troféu da Copa Sul-Americana, dada ao time catarinense pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) após o pedido até mesmo do adversário, o Atlético Nacional.