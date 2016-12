Seleção argentina fecha 2016 como líder da Fifa; Brasil é 2°

A Fifa divulgou em seu site oficial a última atualização de seu ranking de seleções em 2016 na manhã desta quinta-feira. Superada apenas pela arquirrival Argentina, a Seleção Brasileira, hoje comandada pelo técnico Tite, encerra a temporada na segunda posição.

O time argentino, dirigido por Edgardo Bauza, chegou à primeira posição em abril ao superar a Bélgica e neste ano, ganhou dez de seus 15 compromissos, perdeu três e empatou dois, números que o mantém como líder, embora a França seja a equipe que mais pontos somou nos últimos 12 meses.

Os franceses ganharam 13 das 17 partidas que disputaram em 2016, empataram três e só perderam o encontro mais importante dos últimos tempos para eles: a final da Eurocopa disputada na França na prorrogação contra Portugal, que ganhou seu primeiro título continental. Mas não foi só a França que decepcionou. A seleção argentina também perdeu uma final, a da Copa América Centenário, para o Chile nos pênaltis.

Com Argentina no topo, Brasil e Alemanha completam as três primeiras posições, seguidas por Chile (4ª), Bélgica (5ª), Colômbia (6ª) e França (7ª). Os três últimos postos do 'top 10' pertencem ao Portugal, Uruguai e Espanha.

Segundo os dados da Fifa, em comparação com a última classificação de 2015, os primeiros 50 postos apresentam uma composição diferente. A Ásia aumentou seu número de seleções no ranking, com quatro - três a mais que no ano passado. A Europa tem uma seleção a menos, em 2015 eram 29 e neste ano são 28. A África também perdeu uma seleção no ranking das 50 melhores, ficando com 7 representantes. A região compreendida pela Concacaf também perdeu um posto, saindo de 4 para 3 seleções.

A América do Sul conserva sua cota e 80% da Conmebol que figuram entre as 50 melhores: são 8 seleções, número igual ao de 2015.

As seleções que subiram mais postos foram Guiné-Bissau, que ficou com a 68º colocação (78 postos a mais desde dezembro de 2015) e Curaçao, com o 75º lugar, um salto de 76 postos desde dezembro de 2015.

Os africanos alcançaram sua primeira Copa Africana de Nações da CAF, enquanto a pequena ilha caribenha obteve vários resultados positivos na classificação para a Copa do Caribe e a Copa Ouro de 2017.

Confira o ranking da Fifa

1. Argentina: 1634

2. Brasil: 1544.

3. Alemanha: 1433

4. Chile: 1404

5. Bélgica: 1368

6. Colômbia: 1345

7. França: 1305

8. Portugal: 1229

9. Uruguai: 1187

10. Espanha: 1166

11. Suíça: 1129

12. Gales: 1121

13. Inglaterra: 1114

14. Croácia: 1103

15. Polônia: 1087

16. Itália: 1083

17. Costa Rica: 1041

18. México: 1012

19. Peru: 965

20. Equador: 890

40. Paraguai: 684

58. Panamá: 584

59. Venezuela: 581

75. Honduras: 467

79. Guatemala: 450

95. Bolívia: 359

124. Nicarágua: 262

128. R. Dominicana: 242

137. El Salvador: 216

144. Porto Rico: 194

151. Cuba 180