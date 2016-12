Inter vence 4ª consecutiva e derrota Lazio por 3 a 0

A Internazionale engatou sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Italiano e derrotou a Lazio por 3 a 0 nesta quarta-feira (21).

Na última partida do ano das duas equipes, os gols saíram no segundo tempo. Banega abriu o placar com um golaço de fora da área aos nove minutos. Dois minutos depois, Icardi ampliou para os donos da casa e, aos 20, o artilheiro da Inter deu números finais à partida.

Com o resultado, a Inter subiu para os 30 pontos e fecha o ano em sétimo lugar na tabela. Já a Lazio, por sua vez, perdeu a chance de terminar 2016 na vice-liderança do torneio, já que estacionou na quarta colocação com 34 pontos - mesma pontuação do Napoli e um a menos que a Roma. A Juventus lidera com 42 pontos e ainda joga amanhã (22).

A última rodada do ano do Campeonato Italiano ocorre nesta quinta-feira, com as partidas entre Cagliari x Sassuolo, Fiorentina x Napoli; Palermo x Pescara; Roma x Chievo; Sampdoria x Udinese; Torino x Genoa; Crotone x Juventus; Bologna x Milan.