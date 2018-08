Protesto a favor de Lula bloqueia um dos eixos da Esplanada dos Ministérios

Milhares de manifestantes bloqueiam na tarde desta quarta-feira, 15, um dos eixos da Esplanada dos Ministérios em mobilização a favor da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A polícia fechou parte dos acessos à Esplanada e monitora o movimento. Um cordão de manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) segue à frente do ato.

Entre as milhares de pessoas está o senhor Cícero Ezequiel, de 61 anos, em greve de fome há 12 dias. Ezequiel é levado em uma rede pelos amigos por estar muito debilitado. "Estou nessas condições por conta da fraqueza, mas seguiremos mobilizados até que Lula seja presidente", disse.

A manifestação deve seguir até a frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo a Polícia Militar, até ontem, havia cerca de 4 mil manifestantes acampados em uma área próxima ao Estádio Mané Garrincha.