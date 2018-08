Haddad participa de primeiro debate

Em sua primeira participação em debate com presidenciáveis, o candidato a vice-presidente pelo PT, Fernando Haddad, disse ontem que a reforma no sistema bancário será a primeira medida do eventual governo petista. Haddad adotou a tática de conjugar a sua fala na primeira pessoa do plural.

“Faremos uma reforma do sistema bancário. Temos que dar um basta na oligopolização dos bancos. E isso não virá sem dor para os bancos”, disse em sabatina promovida pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs). A proposta é criar a “progressividade tributária”, vinculando a taxa de juros cobrada pelos bancos aos impostos que eles recolhem junto à Receita Federal. Atualmente, recordou, os bancos captam a 6% ou 7% e emprestam a 30%. “Com a progressividade tributária, os bancos vão ser induzidos a cobrar menos spread para pagar menos impostos”.

Haddad prometeu reforma tributária

O representante de Lula também afirmou ter o “ovo de colombo” para fazer deslanchar a reforma tributária no país. “Todo mundo fala em IVA (Imposto sobre Valor Agregado), mas ninguém sabe como fazer”, comentou, indicando que o PT promete criar o mecanismo de transição, com a manutenção, por um período, da carga tributária, garantindo que não haja perdas pelos estados beneficiados pelo sistema atual.

Um dos organizadores do evento, José César da Costa, presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), disse ao JORNAL DO BRASIL que a organização decidiu por aceitar a substituição de Lula por Haddad por considerar que há uma “situação atípica” em que o candidato à frente nas pesquisas eleitorais está impossibilitado legalmente de comparecer. “Sabemos que há chance de um candidato do PT, seja quem for indicado pelo Lula, ir ao segundo turno. Isso pesa (na decisão de convidar)”, comentou.