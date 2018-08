Ciro rebate críticas a ‘Refis dos Pobres’

Diante de uma plateia formada por empresários do setor de comércio, o candidato do PDT a presidência, Ciro Gomes, rebateu críticas de que sua proposta de limpar o nome dos brasileiros no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) seria “rasa”. Ciro tem defendido que o processo seria implantado por meio de negociações com os bancos públicos, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

“Rasa é a imprensa que não consegue compreender coisa séria. Você acha que um ex-governador, ex-prefeito de capital, ex-ministro da Fazenda vai fazer uma proposta que não seja minimamente detalhada? O meu problema é que os meus adversários estão imitando tudo. A crítica, para mim, não é ruim, é bem-vinda”, destacou o candidato. “Por exemplo, vem da crítica a necessidade de eu já anunciar que essa providência só vale para aqueles que tiverem com nome sujo até 20 de julho passado (2018). Foi a crítica que me fez perceber que é importante dizer que essa medida só vale para trás e não para frente, para não estimular ninguém a fazer crédito e depois não pagar de propósito”, explicou.

No evento promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS), em Brasília, com os candidatos a presidência, Ciro falou sobre sua proposta para a Previdência. Ele defendeu convocar um plebiscito caso Palácio do Planalto e Congresso não encontrem um consenso em até seis meses Em sua argumentação, o pedetista explicou que dificilmente os parlamentares votariam em uma proposta de reforma previdenciária que retire privilégios do Judiciário, por exemplo.

Primeiro a falar na sabatina, Alvaro Dias propôs criar um sistema de capitalização para a Previdência, com contas individuais que receberão “democraticamente” recursos advindos de privatizações de estatais.

Meirelles foi o que menos inovou na solução. Considerado o candidato do governo Michel Temer, o ex-ministro da Fazenda disse apenas que a reforma da Previdência será sua prioridade nos 100 primeiros dias de governo.

O candidato a vice-presidente do PT, Fernando Haddad, disse que a proposta do partido é fazer uma reforma da Previdência que comece pelo regime próprio, que abarca servidores federais. Questionado sobre a proposta apresentada pelo candidato Ciro Gomes (PDT) de fazer um plebiscito para a reforma, ele disse preferir que seja feito um referendum, em que o projeto seja discutido e apresentado à opinião da população.