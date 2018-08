Ciro critica presença do ex-prefeito

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, criticou ontem a possibilidade do vice na chapa do PT, Fernando Haddad, participar dos debates entre presidenciáveis no lugar do ex-presidente Lula, o candidato oficial do PT ao cargo.

Lula está preso, após ter sido condenado no âmbito da Operação Lava Jato, e o PT tenta emplacar Fernando Haddad em seu lugar nas sabatinas e debates realizados pelas emissoras de televisão.

“O PT é meu adversário”, disse antes de ser questionado se concordava com a participação de Haddad nos debates televisivos, no lugar de Lula. “A nossa imprensa não ajuda porque olha só uma coisa: quem é o candidato do PT à Presidência? É o Lula. Por que é que o Haddad vai para os debates? Compreende o que eu estou dizendo? Isso depende de mim? Então o Bolsonaro pode mandar o general (Mourão). É cada uma...”, disse Ciro.

“Somos bastante amigos, o problema não é ele (Haddad),, o problema é o PT. O PT é muito fortemente responsável pelos problemas que estamos vivendo. Não foi o PT que escolheu Michel Temer?”, completou.