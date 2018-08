Após leitura de carta de Lula por Haddad, manifestantes começam a se dispersar

Após o ex-prefeito e candidato a vice presidente na chapa do PT, Fernando Haddad, ler a carta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do alto de um trio elétrico em frente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os manifestantes, que estiveram no local para apoiar a candidatura de Lula à Presidência da República, começam a se dispersar.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o protesto, que começou no início da tarde com uma caminhada pela Esplanada dos Ministérios até o TSE, reuniu cerca de 10 mil pessoas. Os organizadores do movimento, no entanto, calculam ter reunido 50 mil pessoas.

O pedido de registro da chapa petista, que tem Lula como candidato a presidente e Haddad para vice, foi feito perto das 17h30. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, Haddad, a deputada estadual Manuela d'Ávila (PCdoB), a ex-presidente Dilma Rousseff, e outras lideranças políticas, estiveram pessoalmente no TSE para o ato de registro.