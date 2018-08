13 candidatos fizeram registro no TSE para disputar a Presidência da República

Todos os 13 candidatos ao Planalto estão com seus pedidos protocolados no TSE. A Corte tem agora até o próximo sábado, 18, para publicar os editais dos registros e, assim, dar largada ao prazo para pedidos de impugnação e julgamento das candidaturas.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), José Maria Eymael (DC) e João Goulart Filho (PPL) protocolaram suas candidaturas nesta quarta-feira (15), data limite para o registro.

Os 13 presidenciáveis têm, somados, mais de R$ 800 milhões declarados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Lideram o ranking João Amoêdo (Novo), com R$ 425 milhões, e Henrique Meirelles (MDB), com R$ 377 milhões.

O TSE tem até 18 de agosto para publicar o edital de candidaturas. Com a publicação, começa o prazo de cinco dias para que o Ministério Público ou um adversário entre com um processo de impugnação do registro. Membros da Corte, inclusive a presidente Rosa Weber, declararam que é possível um ministro indeferir "de ofício", ou seja, sem ter sido provocado por um pedido de impugnação, o que encurta esse período.

Encerrado o prazo de impugnação, notifica-se a candidatura impugnada, que tem sete dias para a defesa. Há casos em que se exige produção de provas por mais quatro dias. Depois isso, devem ser apresentadas alegações finais em cinco dias. O relator da ação tem então um período de três dias para tomar uma decisão. Se for individual, cabe recurso a um colegiado do TSE. O relator pode optar também por levar o caso diretamente ao plenário.

O TSE tem até 17 de setembro para julgar as candidaturas que tenham o registro contestado, mesma data em que se encerra o prazo final para que os partidos peçam a substituição de candidatos.