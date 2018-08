Em MG, Alckmin participa de encontro com lideranças cristãs

O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, participa no período da tarde desta terça-feira, 14, de encontro realizado pela Global Kingdom Partnerships Network, na Igreja Batista Central da capital mineira. A entidade reúne pastores e lideranças cristãs de todo o mundo.

O encontro não conta com a participação do candidato tucano ao governo de Minas, senador Antonio Anastasia. Segundo a assessoria do parlamentar, o candidato visita nesta terça cidades na Zona da Mata, e não houve como cancelar a agenda.

É a segunda vez em 15 dias que o candidato tucano à Presidência da República vem a Belo Horizonte. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país, atrás de São Paulo.

Na primeira viagem, Alckmin, ao lado de Anastasia, participou de encontro com empresários.