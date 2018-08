Álvaro Dias pede a empresários 'lucidez' e que não façam 'escolhas equivocadas'

O candidato do Podemos à Presidência da República, Álvaro Dias, pediu nesta terça-feira, 14, que os empresários tenham "lucidez" e não façam escolhas "equivocadas" para que não haja uma reedição da tragédia que o País está vivendo. Sem citar nominalmente nenhum dos candidatos concorrentes, o candidato alertou uma plateia formada por representantes do comércio e serviço sobre os riscos de que essa escolha destrua com suas próprias riquezas.

"O diagnóstico tem que ser pessimista. Se eu fizesse um (diagnóstico) otimista, vocês teriam direito de dizer que sou um descarado. Estamos vivendo um momento dramático e se não houve consciência, lucidez, podermos assistir à reedição da tragédia. Quando vejo empresário fazendo escolhas equivocadas, eu me pergunto: se chateou por ter trabalhado muito e está enojado, mas quer destruir a riqueza que construiu?", questionou Álvaro Dias. "É um momento de lucidez porque se não vamos reeditar a tragédia que estamos vivendo", afirmou.

O alerta foi feito em evento com presidenciáveis promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília. Alvaro Dias voltou a defender a refundação da República e disse que é possível mudar a dinâmica do sistema político mesmo com o atual Congresso.

"Eu digo que é possível, sim, refundar o sistema político com esse Congresso convocando as forças vivas dentro e fora da política: academias, religiões, sindicatos, federações, num grande mutirão de mudança no País. O governo que tiver capacidade de propor mudanças e capacidade, vai conseguir (fazer essas mudanças). O Congresso não rema contra a maré. O Congresso não resiste a esse desejo irresistível de mudar esse País para melhor", disse Dias.

Reajuste do Judiciário

O candidato do Podemos à Presidência disse que vetará o reajuste do Judiciário, se for eleito, caso o projeto chegue para a sanção apenas no ano que vem, quando se inicia o novo mandato presidencial.

Após participar de debate promovido pela Unecs, Dias disse, no entanto, acreditar ser mais provável que o projeto que aumenta o salário dos magistrados seja aprovado ainda neste ano. "Esse reajuste é descabido, principalmente em um momento com esse", afirmou.

O candidato lembrou que uma de suas propostas é cortar emergencialmente 10% das despesas do governo, exceto para áreas como saúde, educação e investimentos. Ele também defendeu a retomada do tripé macroeconômico, com cumprimento das metas de inflação e resultado primário e câmbio flutuante.

Em relação à corrupção, Dias disse que combateu solitariamente os malfeitos e que em 2006 chegou a propor o impeachment do então presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva em meio às denúncias do mensalão. "A corrupção estava exposta e houve a banalização durante todos esses anos" afirmou.