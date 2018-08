Alckmin: inclusão de França e Afif em inquérito sobre suposto caixa 2 é 'natural'

O candidato Geraldo Alckmin (PSDB) classificou como "natural" o anúncio da inclusão do governador de São Paulo, Marcio França (PSB), e do ex-ministro Guilherme Afif (PSD) no inquérito que apura suposto esquema de caixa 2 de R$ 10,3 milhões da Odebrecht nas campanhas do tucano em 2010 e 2014 ao governo de São Paulo, conforme reportagem do jornal O Estado de S. Paulo publicada hoje. França e Afif foram vices de Alckmin no Palácio dos Bandeirantes.

"Olha, acho natural, como eles eram vices. Mas estou absolutamente tranquilo que isso tudo não tem nenhuma procedência", disse Alckmin, depois de encontro com pastores na Igreja Batista Central, em Belo Horizonte.

